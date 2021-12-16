ما حقيقة استقالة وزير الثروات الطبيعية بعد مغادرته كوردستان؟

شفق نيوز/ نفى المكتب الإعلامي لوزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان كمال أتروشي، يوم الخميس، إستقالة الأخير من منصبه، مؤكدا أنه في رحلة علاجية خارج البلاد.

وقال مسؤول المكتب في توضيح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير أخذ إجازة وغادر إلى خارج البلاد لإجراء فحوصات طبية، مضيفا أن "أتروشي سيعود بعد عطلة رأس السنة الميلادية".

و أضاف أنه "لا يوجد أي امتعاض من قبل الوزير ازاء حكومة الإقليم، ولم يقدم استقالته من منصبه.

وكانت وسائل اعلام كوردية قد تداولت أنباء زعمت استقالة أتروشي من منصبه ومغادرته إقليم كوردستان إلى دولة الكويت.