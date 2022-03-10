ماء السليمانية في معرض عالمي بدولة قطر.. صور

شفق نيوز/ لأول مرة على مستوى العراق واقليم كوردستان، يشارك معمل ماء السليمانية مع شركات عالمية في معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2022, في الدوحة عاصمة قطر .

وقالت شركة ماء السليمانية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مشاركة الشركة جاء بسبب النوعية المميزة المنتجة من المياه وفقاً لـ"الاستندرات والمقاييس العالمية", مبينة أنها الشركة الوحيدة على مستوى العراق والمنطقة حصلت على فرصة للمشاركة في معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2022 , والذي بدأ فعالياته في الدوحة صباح اليوم .

وتنظم وزارتا البلدية والبئية والتغير المناخي القطريتين، من 10 اذار 2022 حتى 14 اذا 2022 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات معرض قطر الزراعي والبيئي الدولي 2022.

ويتيح المعرض للأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي عرض منتجاتها واخر ماوصلت اليه من تقنيات.

كما يشهد المعرض مشاركة أكثر من 150 شركة قطرية منها 60 شركة زراعية، و50 شركة للصناعات الغذائية، و25 شركة بيئية، إضافة إلى عدد من الشركات التي تعنى بالثروة الحيوانية والشؤون البيطرية، علاوة على مشاركة 80 مزرعة محلية في سوق المزارعين، و50 منتجاً محلياً في سوق العسل والتمور، في حين سيشهد سوق المشاتل مشاركة 10 من كبرى شركات تنسيق الحدائق.