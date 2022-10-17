ماهي مطالب طلاب جامعة السليمانية الغاضبين؟

شفق نيوز/ دعا طلاب جامعة السليمانية اليوم الاثنين ومن أمام الحرم الجامعي، صرف المنح الشهرية في الوقت المحدد وتوظيف الخريجين منهم.

وقال الطالب شمال لقمان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "نطالب بتسريع قوانين داخل برلمان كوردستان تضمن إلزام الحكومة بتنفيذ مطالبنا المشروعة والمتضمنة بدفع المنح الشهرية الخاصة بالطلاب في وقتها المحدد وبصورة مستمرة السنوات الأخرى، وعدم تأخير صرف رواتب الكوادر التعليمية والموظفين ودفعها في مواعيدها المحدد مع اعتبار العلاوات والترفيعات حقاً من حقوق المواطنين".

واضاف شمال "كما نطالب بحل مشكلة بطالة خريجي الجامعات، لأنهم لا يستطيعون الجلوس في المنزل بعد أربع سنوات من الدراسة وحل مشاكل التعليم "الموازي" واعطاد مزيد من الاهتمام بالجامعات العامة من قبل المحاضرين والتدريسيين".

واشار كذلك إلى ضرورة حل مشكلة التعليم المسائي في الجامعات الحكومية مع ضرورة حل مشاكل نظام التعليم في كلية العلوم الإنسانية .

واجتمع طلاب جامعة السليمانية اليوم أمام الحرم الجامعي لجامعة السليمانية وأغلقوا الشارع الرئيسي الرابط في السليمانية - بكركوك ورفعوا عدة شعارات مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تنفيذ مطالبهم.