مالية كوردستان: إيرادات الضرائب والعقارات تتجاوز 5.4 تريليونات دينار خلال 7 سنوات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المتحققة من جباية الضرائب وعقارات الدولة خلال السنوات السبع الماضية، تجاوزت 5 تريليونات دينار عراقي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إجمالي إيرادات الضرائب وعقارات الدولة من عام 2019 وحتى نهاية عام 2025، بلغ نحو 5 تريليونات و415 ملياراً و30 مليون دينار. وأوضحت أن نشر هذه البيانات يأتي في إطار الجزء الثاني من كتاب أعمال ونشاطات الوزارة، تكريساً لمبادئ الشفافية والإصلاح.

وأضاف البيان أن الوزارة نفذت، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات القضائية، حزمة من الإصلاحات الإدارية والمالية والقانونية لتنظيم ملف الضرائب ومنع التهرب الضريبي، شملت الخطوات الآتية:

أتمتة عمليات الشؤون الضريبية وعقارات الدولة بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات.

تنظيم جباية ضرائب الاستيراد والتصدير في المنافذ الحدودية.

تصنيف وتنظيم الشركات من كبار المكلفين في محافظات الإقليم.

مراجعة وإلغاء قرارات الإعفاء الضريبي الخاص بأراضي المشاريع الاستثمارية.

إجراء مسح شامل للحد من التجاوزات على عقارات الدولة، وتأجير وبيع أملاك الوزارة بموجب القانون.

تعديل نظام مسك السجلات التجارية لضريبة الدخل، وتطوير نظام مهنة تدقيق الحسابات.

وأشارت الوزارة في ملاحظات أرفقتها بالبيان، إلى أن محافظة أربيل سجلت أعلى نسبة من هذه الإيرادات بوصفها عاصمة الإقليم والمركز الرئيسي للشركات الكبرى والحركة التجارية.

وكان الجزء الأول من تقرير الوزارة، الصادر يوم السبت الماضي، قد سلط الضوء على الموازنة ونفقات الإقليم الفعلية للسنوات السبع الماضية، مؤكداً أنها تجاوزت 87 تريليون دينار.