مالية كوردستان: إيداع تمويل رواتب حزيران والبدء بالتوزيع بعد استكمال الإجراءات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إيداع تمويل رواتب شهر حزيران/يونيو في حسابها البنكي، مؤكدة أن توزيع الرواتب سيبدأ بعد استكمال الإجراءات المالية واستلام المبلغ من البنك المركزي العراقي.

وقالت الوزارة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم إيداع مبلغ 841 ملياراً و161 مليون دينار في الحساب البنكي لوزارة المالية والاقتصاد لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، لتمويل رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

وأضافت أنه، وكما في الشهر الماضي، استقطعت وزارة المالية الاتحادية مبلغ 120 مليار دينار من إجمالي التمويل، باعتباره حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم عن شهر حزيران.

وأوضحت الوزارة، أن وزارة المالية الاتحادية لم ترسل أيضاً مبلغ 3 مليارات و326 مليوناً و931 ألف دينار من تمويل رواتب شهر حزيران، مبينة أن هذا المبلغ يمثل استحقاقات رواتب الأشهر السابقة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأكدت الوزارة أنه بعد استكمال الإجراءات واستلام المبلغ نقداً من فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، ستُنشر قائمة الرواتب، ويبدأ توزيع رواتب شهر حزيران في أقرب وقت ممكن.