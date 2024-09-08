مالية كوردستان: نظام "حسابي" المصرفي يوفر قروضاً بـ15 مليون دينار للموظفين

شفق نيوز/ صرّح وزير المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الأحد، بأن "نظام حسابي" المصرفي سيوفر سلفا وقروضا لا تقل عن 15 مليون دينار للموظفين الذين وطنوا رواتبهم في هذا الحساب.

ونقلت وزارة المالية والاقتصاد تصريحا لنوري قال فيه إن نظام "حسابي" هو نظام مصرفي متقدم، مردفا بالقول إنه من المتوقع أن يقوم معظم الموظفين الذين يتقاضون رواتب بالتسجيل في هذا النظام بحلول نهاية هذا العام.

وأضاف أنه من خلال هذا النظام يمكن للموظفين الحصول على سلف وقروض بقيمة 15 مليون أو أكثر.

وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد وصف، يوم الثلاثاء الثالث من شهر أيلول/سبتمبر، النظام المصرفي في الإقليم بأنه "بات أكثر قوة وفاعلية"، في حين صرّح بأنه تم إدخال 500 ألف عامل في القطاع العام بنظام "حسابي" المصرفي المعتمد من قبل حكومة الاقليم في صرف المرتبات والمستحقات المالية.