مالية كوردستان تعلن توزيع رواتب متقاعدي الاقليم وفق قانون التقاعد الموحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن رواتب المتقاعدين لشهر تموز الماضي سيتم توزيعها وفق قانون التقاعد الموحد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "بتوجيه من وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان سيتم توزيع رواتب شهر تموز للمتقاعدين في إقليم كوردستان وفق قانون التقاعد الموحد و بعد المعادلة مثل الرواتب لدى الحكومة الاتحادية".

كما أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن موعد توزيع رواتب شهر تموز، مشيرة إلى أن عملية توزيع الرواتب ستبدأ من يوم الثلاثاء المقبل، الثالث من الشهر الجاري، وستنتهي بنهاية عملية توزيع الرواتب لهذا الشهر.

وأكدت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن جميع الوزارات، بالإضافة إلى الموظفين والمستفيدين من الرواتب، يجب عليهم الالتزام بتواريخ توزيع الرواتب وفقاً للجدول الزمني المحدد.

كما دعت الوزارة جميع الموظفين إلى التأكد من أن رواتبهم قد تم تحويلها إلى حساباتهم المصرفية بحلول يوم الأربعاء، حيث يمكنهم استلام الرواتب في نفس اليوم.

وأمس الأحد، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة الاتحادية تعمل على حل مشكلة رواتب موظفي كوردستان لشهري تموز وآب، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى حل لرواتب تموز وسيتم إرسالها قريبًا، مع استمرار الجهود لمعالجة رواتب آب.

وحتى الآن، لم تُصرف بعد رواتب شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس لموظفي إقليم كوردستان، ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وادناه جدول الرواتب بحسب وزارة المالية في اقليم كوردستان.