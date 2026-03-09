مالية كوردستان: رواتب شباط تنطلق غداً

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن الجدول الخاص بتوزيع رواتب الموظفين والمتقاضين لشهر شباط/ فبراير الماضي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية توزيع الرواتب ستبدأ يوم غد الثلاثاء الموافق 10 آذار 2026".

وأضاف البيان أن "العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، حيث من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 12 آذار 2026، بتسلم كافة المؤسسات والدوائر الحكومية لمستحقاتها المالية".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن إيداع مبالغ مالية جديدة في حسابها البنكي لتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي، مؤكدة جهوزيتها للمباشرة بعملية الصرف فور استكمال التمويل الاتحادي.