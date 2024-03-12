مالية كوردستان: إجراءات الحكومة الاتحادية حرمت موظفي الإقليم من رواتبهم لشهر شباط

شفق نيوز/ قالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إن إجراءات الحكومة الاتحادية حرمت موظفي الإقليم من رواتبهم لشهر شباط.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "طالبت في كتابها المرقم (2147/4/7) بتاريخ (2024/3/5) من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تمويل رواتب موظفي كوردستان كاملا بدون تمييز لشهر شباط والبالغة( 949,813,146,170 ) دينار، لكن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية قامت بتمويل 560 مليار و217 مليون دينار فقط أي ما يعادل (59%) فقط من إجمالي رواتب موظفي الإقليم وحرمان (41%) من الموظفين من رواتبهم وحتى المبلغ الذي تقرر تمويله لم يصل الى وزارة المالية في اقليم كوردستان".

وأوضحت أن "هذا الإجراء من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية يتسبب بعجز في صرف رواتب شهر شباط بنحو (390) مليار دينار ويخلق مشاكل مالية كبيرة ويتسبب في حرمان جزء كبير من الموظفين من رواتبهم".

وتابعت "بصرف النظر عن المبلغ المالي الصغير الذي تم إرساله لشهر شباط، فلن يتم تقديم أي تمويل لحكومة إقليم كوردستان لرواتب شهر اذار 2024، وفقًا للكتاب الصادر عن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية اذا لم يتم توطين رواتب الموظفين ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه حكومة الاقليم بتوطين رواتب الموظفين منذ مدة من خلال مشروع (حسابي) تحت اشراف البنك المركزي والمفاوضات مستمرة، ولا ينبغي لأي من هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية أن تحرم موظفي إقليم كوردستان من رواتبهم وان يتم التعامل معهم كباقي الموظفين في انحاء العراق".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، افاد مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كوردستان، بأن مجلس وزارة المالية اليوم لاتخاذ قرار بشأن إعلان قائمة الرواتب لشهر شباط الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان مجلس وزارة المالية يعتزم عقد الاجتماع لجمع الإيرادات المحلية لسد عجز الرواتب البالغ 300 مليار دينار وإعلان قائمة رواتب الوزارات.

وأضاف المصدر؛ انه من المتوقع أن يتم توزيع الرواتب وفقا لقائمة شهر كانون الثاني الماضي وسيتم توزيع الرواتب في غضون أسبوع.

وامس الإثنين، أعلنت وزارة المالية الاتحادية،، تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كوردستان لشهر شباط.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت الوزارة تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر شباط لسنة 2024".