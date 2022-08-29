مالية كوردستان تؤكد مواصلة جهود الإصلاح الحكومي

شفق نيوز/ أكد وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان آوات جناب، يوم الاثنين، استمرار حكومة الإقليم في عملية الإصلاح وهو ما يتطلب دعم جميع الأطراف.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن القنصل الامريكي في اربيل ايرفين هيكس، زار وزارة المالية في إقليم كوردستان واجتمع بوزيرها آوات جناب وكادر الوزارة، وتباحث الجانبان حول تطوير العلاقات الاقتصادية بين الاقليم والادارة الامريكية.

وعرض الوزير، بحسب البيان، اهم منجزات الوزارة ومحاولة اجراء الاصلاحات في الوزارة.

واكد وزير المالية أن "الكابينة التاسعة تهدف الى الاستمرار في الإصلاحات داخل المؤسسات الحكومية وتحتاج في ذلك إلى دعم جميع الأطراف".