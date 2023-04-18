مالية كوردستان: توزيع رواتب شهر آذار مستمر أيام العطلة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول توزيع الرواتب خلال عطلة عيد الفطر المبارك .

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن توزيع رواتب شهر آذار سيستمر يومي الأربعاء والخميس.

وذكر البيان ان وزير المالية والاقتصاد، أوعز للبنوك والمصارف الحكومية باستمرار العمل يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، لتوزيع الرواتب الشهرية .

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، ان عطلة عيد الفطر ستبدأ يوم الخميس 20 نيسان وتستمر حتى يوم الاثنين الرابع والعشرين من نيسان الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن طوابير تسلم رواتب المتقاعدين أمام بوابات البنوك في محافظة السليمانية قد عادت من جديد، وذلك رغم المناشدات التي أطلقها المتقاعدون لصرف رواتبهم الكترونيا بعد حالات الوفاة والمعاناة التي يعانونها.