‏مالية كوردستان: توزيع الرواتب مستمر خلال أيام نوروز

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، استمرار عملية توزيع الرواتب خلال أيام أعياد نوروز.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عملية توزيع الرواتب ستستمر خلال أيام عطلة عيد نوروز حيث سيكون الدوام الرسمي طبيعيا في المصارف الموكلة في توزيع الرواتب".

‏وأضاف أنه "سيتم خلال يومي الأربعاء والخميس توزيع رواتب 11 مؤسسة حكومية".

وفي وقت سابق قررت حكومة كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، تبدأ من 21 من الشهر الحالي لغاية 23 من نفس الشهر، وذلك بمناسبة عيد نوروز.