مالية كوردستان تودع أكثر من 85 مليار دينار في حساب الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، إيداع جزء من الإيرادات الداخلية لشهر شباط لإقليم كوردستان في الحساب المصرفي لوزارة المالية العراقية.

وأوضحت المالية الكوردستانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "اودعت مبلغ (85,199,634) ديناراً (خمسة وثمانون ملياراً ومائة وتسعة وتسعون مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار) من الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان لشهر شباط 2024 نقدا في الحساب المصرفي للحكومة الاتحادية العراقية في فرع اربيل للبنك المركزي العراقي والبالغة 50% من ايرادات الضرائب والجمارك في اقليم كوردستان لشهر شباط".

وأضافت، ان "ذلك جاء بحسب تقارير الميزانية العمومية المعدلة شهرياً".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، أعلنت يوم الأربعاء، 24 نيسان 2024، أنها أودعت في حساب وزارة المالية الاتحادية حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية في الإقليم.