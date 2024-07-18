مالية كوردستان تنهي إعداد قوائم رواتب شهر تموز إلكترونياً: سنرسلها اليوم

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن الانتهاء من إعداد قوائم رواتب شهر تموز/ يوليو وسيتم إرسالها إلى بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تدقيق قائمة رواتب الموظفين كافة لشهر تموز/ يوليو الجاري تم الانتهاء منه وهو جاهز إلكترونياً وإذا لم ترد مشاكل فنية، فسيتم الانتهاء من النسخة المطبوعة وإرسالها إلى بغداد اليوم".

وكانت الحكومة الاتحادية قد أرسلت رواتب القوات الأمنية في إقليم كوردستان أمس الأول الثلاثاء، لكن لم يتم صرفها لغاية الآن للقوات الأمنية في السليمانية وإدارة گرميان بسبب الضغط الكبير الذي تتعرض لها المصارف الحكومية، فيما لم ترسل بغداد لغاية الآن رواتب شهر حزيران/ يونيو الماضي لوزارة الكهرباء ورئاسة برلمان كردستان.