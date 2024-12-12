مالية كوردستان تنفي وجود أخطاء في الكتب المرسلة لبغداد بشأن رواتب الموظفين

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الخميس، وجود أي أخطاء في الكتب المرسلة إلى بغداد بشأن رواتب الموظفين الكورد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، هونر جمال، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "قناة فضائية نشرت اخباراً تفيد بوجود أخطاء في الكتب الرسمية التي أرسلتها الوزارة إلى بغداد".

وأكد جمال، وجود علاقة قوية مع وزير المالية الاتحادي وقد تم حل الجزء الأكبر من المشكلات الفنية بهذا الملف".

من جانبه، قال أبو بكر علي، مدير عام الموازنة في نفس المؤتمر إن "وزارة المالية بذلت جهوداً كبيرة لتوفير رواتب الموظفين"، مردفاً بالقول: "منذ بداية عملي أرسلت 7 كتب إلى بغداد حول هذه المسألة، ولا توجد أية اخطأ كما روجت بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية".

وفي نفس المؤتمر، أشار ريياز عباس، المتحدث باسم وفد مالية كوردستان في بغداد، إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعاملت بمهنية مع هذا الملف خلال الفترة الماضية، وقوائم رواتب الموظفين في الإقليم أرسلت إلى بغداد قبل بعض الوزارات الاتحادية".