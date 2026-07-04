مالية كوردستان تنفي طلب تأخير الرواتب من بغداد: "حبل الكذب قصير"

شفق نيوز- أربيل

نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن طلب وفد الإقليم خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد تأخير إرسال رواتب شهر حزيران، مؤكدة أن هذه المزاعم "محض كذب ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وذكرت الوزارة، في بيان حمل عنوان "حبل الكذب قصير"، ورد لوكالة شفق نيوز، أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي شنت خلال الأيام الماضية حملة تضليلية روجت لمعلومات غير صحيحة بشأن زيارة وفد الإقليم إلى بغداد، مدعية أنه طلب عدم إرسال الرواتب.

وأضافت أن وفد إقليم كوردستان ووزارة المالية ملتزمان بقرار المحكمة الاتحادية الذي فصل ملف الرواتب عن القضايا السياسية والفنية، مبينة أن الادعاءات المتعلقة بطلب تأخير الرواتب عارية عن الصحة.

وأوضحت الوزارة، أن زيارة وفد الإقليم إلى بغداد تناولت عدداً من الملفات، أبرزها معالجة مشكلات الجمارك وآليات تطبيق نظام "الأسيكودا"، والقضايا المتعلقة بالضرائب وشركات الإقليم، إضافة إلى ملفات الإعفاءات الجمركية، وحماية المنتج المحلي، وضبط الجودة.

وأشارت إلى أن وفد الإقليم ناقش، في اجتماع جانبي مع وزير المالية الاتحادي، ملف الإيرادات المحلية، مطالباً بتطبيق أحكام قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية، من خلال تسليم 50% من الإيرادات المحلية إلى الحكومة الاتحادية استناداً إلى تقارير موازين المراجعة الشهرية.

كما ختمت الوزارة، حديثها بالتأكيد على أن الإيرادات لا تُستحصل بشكل كامل حتى نهاية كل شهر، كما أن تقارير ميزان المراجعة تصدر خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي، متسائلة: "كيف يمكن، بناءً على هذه الذريعة، إيقاف الرواتب أو تأخيرها؟".