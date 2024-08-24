مالية كوردستان تنفي اضافة اسماء جديدة إلى قائمة رواتب الموظفين المرسلة إلى بغداد

شفق نيوز/ فنّدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان يوم السبت، الانباء التي تحدثت عن إضافة 30 ألف موظف إلى قائمة الرواتب المرسلة إلى بغداد، ووصفته بأنه "خبر بعيد عن الحقيقة".

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "إجمالي عدد الموظفين في قائمة شهر تموز (مدنيين وعسكريين ومتقاعدين) بلغ (1,132,390) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعون شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الموظفين في شهر حزيران: (1,132,967) مليون ومائة واثنان وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون شخصا"، مشيرة إلى أن القائمة "التي ارسلت وزارة المالية الاتحادية الرواتب بعد التدقيق، مما يوضح أن قائمة الرواتب لشهر (7) اقل بـ 577 من قائمة أسماء الموظفين الحكوميين والعسكريين الذين تقاعدوا في حزيران، لكن لم يتم إدراج أسمائهم في قائمة المتقاعدين لعدم اكتمال المعاملات".

وبينت الوزارة أن "مجموع رواتب موظفي حكومة اقليم كوردستان لشهر تموز (7) بعد خصم التقاعد والضرائب واستقطاع موازنة وتسوية رواتب المتقاعدين هو (54,208,000,000) اربعة وخمسون مليار ومائتان وثمانية ملايين دينار من الـ (956,876,000,000) ستة وخمسين مليون دينار وهو قريب من تمويل الأشهر السابقة التي أنفقتها وزارة المالية الاتحادية بعد تدقيق التمويل".

وأكدت أنه "عند تكرار هذه الأكاذيب، يجب على الطرف المضلل أن يتوقع الملاحقة والقانون، ونحن نعتبر من حقنا تقديم شكوى قانونية ضد أي شخص أو جهة تنشر أخبار ومعلومات كاذبة".