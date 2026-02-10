مالية كوردستان تكشف عن تسلم مبلغ "منقوص" لرواتب موظفي الإقليم لكانون الثاني

شفق نيوز- أربيل

كشف وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية أودعت رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، إلا المبلغ "منقوصاً" بأكثر من 36 مليار دينار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ظهر اليوم الثلاثاء تم إيداع مبلغ قدره (931 ملياراً و257 مليون دينار، كتمويل لرواتب شهر كانون الثاني لموظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، وذلك في الحساب البنكي لوزارة المالية والاقتصاد لحكومة إقليم كوردستان لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي".

وأضافت: "في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة الاتحادية ضد إقليم كوردستان منذ عدة سنوات، والمشكلات والعراقيل والذرائع التي تختلقها وزارة المالية الاتحادية شهرياً بخصوص رواتب الإقليم، لم يتم إرسال مبلغ قدره 36 ملياراً و360 مليوناً و864 ألف دينار من إجمالي تمويل الرواتب لشهر كانون الثاني من العام الحالي".

وأكدت الوزارة أن "هذا المبلغ يمثل مستحقات الأشهر الماضية لأكثر من ثمانية آلاف متقاعد (عسكري ومدني) ممن أُحيلوا إلى التقاعد خلال العام الماضي، حيث تم إدراجهم في قوائم الرواتب في شهر كانون الثاني بعد المصادقة على ملفاتهم واستكمالها".

وأوضحت أن المتقاعدين الذين أُعيد إدراجهم في قوائم الرواتب في شهر كانون الثاني/ يانير الماضي "وكان من المفترض أن يتسلموا عدة رواتب متراكمة معاً، لم يُرسل لهم من بغداد سوى راتب واحد فقط (وهو راتب شهر كانون الثاني لهذا العام)".

وتابعت: "وبهذا الصدد، فإن فرقنا المختصة على تواصل مستمر مع وزارة المالية العراقية لحل هذه المشكلة وصرف تلك المستحقات في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية الى الالتزام بتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم بعد أن صار هذا الملف بيدها.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في أربيل، إن "مسألة تمويل المرتبات الشهرية للموظفين في إقليم كوردستان باتت بيد بغداد، وينبغي الالتزام بإرسالها، وتطبيق الدستور في هذا المجال".