مالية كوردستان تكشف عن ايرادات وصرفيات الاقليم للنصف الأول من 2023

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن جدول مجمل إيرادات وصرفيات حكومة الاقليم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، مبينة ان مجموع الايرادات بلغ قرابة 8 مليارات دينار، فيما بلغ مجموع الصرفيات أكثر من 8 مليارات.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على أساس اعتماد مبدأ الشفافية ومن أجل تنفيذ سياسة واضحة وجلية للادارة المالية والاقتصادية في اقليم كوردستان في إطار برنامج عمل الإصلاحات التي تبنتها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبقرار من وزير المالية والاقتصاد فإنه من الآن فصاعدا تصدر الوزارة تقارير الإيرادات والصرفيات في اقليم كوردستان كل ستة أشهر ونشرها الى الرأي العام".

واوضح البيان، ان "كل البيانات والمعلومات تم الإشراف عليها وتدقيقها والمصادقة عليها من قبل لجنة مشتركة من ديواني الرقابة المالية في الاقليم وبغداد".

وفيما يلي جدول تفصيلي بالإيرادات والصرفيات.

إيرادات بيع و تصدير النفط من 1/1 إلى 25 آذار

2,935,935,072,500

قيمة النفط المخصص للاستهلاك الداخلي:

309,967,348,238 الإيرادات غير النفطية:

2,074,597,603,000

الأموال المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية:

998,000,000,000

الأموال المرسلة كقروض من قبل البنوك (الرشيد والرافدين والبنك التجاري)

: 1,600,000,000,000 المجموع:

7,918,501,023,738