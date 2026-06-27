مالية كوردستان تكشف حجم إنفاق الحكومة خلال 7 سنوات

شفق نيوز- أربيل

كشفت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن بيانات ومعلومات حول نفقاتها خلال السنوات السبع الماضية، مؤكدة أن الإنفاق الفعلي لحكومة كوردستان خلال تلك السنوات تجاوز 87 تريليون دينار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في سياق نشر محتوى كتاب أعمال ونشاطات وإصلاحات وزارة المالية والاقتصاد للفترة من (2019 إلى 2025)، تم تخصيص جزء للنفقات العامة لحكومة الإقليم خلال تلك السنوات السبع، حيث بلغ إجمالي النفقات الفعلية أكثر من (87) تريليوناً و500 مليار دينار".

وأوضحت أن "من هذا المبلغ، كان أكثر من (65) تريليون دينار مخصص لنفقات الرواتب، وأكثر من (14) تريليون دينار لنفقات التشغيل التي تشمل الخدمات اليومية للدوائر والوزارات وغيرها".

وأشارت الوزارة إلى أن "أكثر من (4) تريليونات دينار كانت نفقات إنتاج الطاقة الكهربائية، ونحو (4) تريليونات دينار كانت نفقات مشاريع الاستثمار".

وأضافت أن "هذه الأرقام لا تشمل الرواتب التي لم تُصرف خلال تلك الفترة، إلى جانب نسب استقطاعات التقاعد، وترفيعات الموظفين وفروقاتها، ومستحقات الشركات والمقاولين التي لم تُسدد، بالإضافة إلى نفقات إنتاج الطاقة الكهربائية التي صُرف جزء منها على شكل صكوك ومقاصات بسبب نقص السيولة النقدية المتوفرة في المصارف".