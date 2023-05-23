مالية كوردستان تقرر تحويل جميع الايرادات العامة الى حساب مصرفي مغلق

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اصدار توجيه يخص الايرادات العامة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "تقرر تحويل جميع الايرادات العامة في اقليم كوردستان الى حساب مصرفي مغلق وذلك كجزء من تنظيم الايرادات".

واضافت ان "هذا التوجيه يأتي استنادا الى قرار مجلس وزراء الاقليم رقم 216، واجتماع يوم 22 ايار الجاري الخاص بتنظيم الايرادات العامة في اقليم كوردستان".