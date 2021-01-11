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مالية كوردستان تقدم تعديلات على نظام الضرائب الجديد وتشكو السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-11T13:09:51+0000
مالية كوردستان تقدم تعديلات على نظام الضرائب الجديد وتشكو السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المالية في برلمان كوردستان، الاثنين، عن إجراء تغييرات فيما يخص تنظيم العمل الضريبي في الإقليم.

وقال هيفيدار أحمد نائب رئيس اللجنة لوكالة شفق نيوز، "اجتمعت اللجنة اليوم وقررت بان لا تقوم شركات الاتصالات برفع الأسعار بعد فرض ضريبة 20% المقدمة من الحكومة.

كما تقرر الاجتماع مطالبة الحكومة بان تكون ضريبة السيارات فقط على العجلات الفارهة وغالية الاسعار وأخذ الضريبة حسب القانون وتطبيق العدالة من الأشخاص والشركات وعدم استثناء أحد منها.

وفي الوقت نفسه أشار احمد إلى محافظة السليمانية تعطي أقل نسبة من الضرائب، ومدير عام ضريبتها كشف لنا انهم لا يتمكنون من جمع الضرائب لان لا احد يدفع، بحسب قوله.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت حكومة إقليم كوردستان، جملة قرارات تخص تنظيم العمل الضريبي في الإقليم.

وجاءت القرارات التي ذيلت بتوقيع مسرور بارزاني رئيس الحكومة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "استقطاع 20% ضريبة من شركات الانترنت والاتصالات، استقطاع مباشر عن ضريبة الدخل من موظفي القطاع الخاص، على أن يتم تحديد آلية لذلك".

وشملت الإجراءات الشركات الأمنية والنفطية بدفع الضرائب، كما تضمنت إعداد آلية مناسبة لأخذ ضريبة عن السيارات الخصوصية، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق التي بما فوق تصنيف أربع نجوم، في إجراء بالمثل من بغداد.

وتضمنت القرارات أخذ ضريبة "مناسبة" عن الاعلانات في القطاعي العام والخاص، وأخذ رسومات مقابل وضع علامة "Lable" على السجائر والمواد الكحولية المشروبات.

وحددت حكومة إقليم كوردستان مدة شهرين لتنظيم هذه الضرائب.

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