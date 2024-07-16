مالية كوردستان تعلن إيداع نحو 700 مليار دينار بحسابها رواتب القوات الأمنية بالإقليم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إيداع الحكومة الاتحادية مبلغاً مالياً يصل الى قرابة 700 مليار دينار رواتب القوات الامنية في اقليم كوردستان لشهري أيار وحزيران الماضيين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم إيداع مبلغ مقداره 676 مليارا، و36 مليون دينار في حسابها المصرفي لتمويل رواتب شهري ايار وحزيران لقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لإقليم كوردستان.