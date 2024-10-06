مالية كوردستان تعلن إيداع رواتب موظفي السليمانية في حساباتهم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إيداع رواتب بعض موظفي السليمانية في حساباتهم المصرفية.

وأوضح بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العديد من الموظفين تلقوا رسائل نصية قصيرة تفيد بأن رواتبهم قد أصبحت متاحة، مما يمكّنهم من سحبها من أجهزة الصراف الآلي".

وأكد البيان، أهمية هذه الخطوة في تسهيل صرف الرواتب، لا سيما في ظل "التحديات المالية التي يواجهها الإقليم".

يأتي ذلك بعد فترة من التأخير في صرف الرواتب، والتي كانت قد أثارت قلق الموظفين.