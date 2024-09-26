مالية كوردستان تعلن نتائج زيارة وفدها الى بغداد: ننتظر إرسال رواتب شهر ايلول

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، نتائج زيارة وفدها الى العاصمة بغداد، بشأن مسألة تمويل رواتب الموظفين في الإقليم.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال الايام الماضية زار وفد من وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان العاصمة بغداد واجتمع مع وزارة المالية الاتحادية حول مسألة تمويل رواتب الموظفين"، مشيرة الى أن "الجانبين توصلا الى جملة تفاهمات".

ولفت البيان الى أن "وزارة المالية الكوردستانية سلمت قائمة رواتب الموظفين لشهري آب وايلول وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية آخر مرة".

وتابع "من أجل سد العجز الحاصل في رواتب شهر اب والذي يُقدر بـ243 مليار دينار، قررت وزارة المالية الاتحادية صرف القطوعات المتوقفة من شهر شباط الى شهر اب، ومن المقرر البدء بتوزيع الرواتب بداية الأسبوع المقبل مع وصول التمويل التكميلي من بغداد".

وأكد البيان أن "وزارة المالية الكوردستانية بانتظار البدء بارسال رواتب شهر أيلول لموظفي الإقليم ومن أجل بدأت من الآن عملية تدقيق قائمة الرواتب".

ولفت البيان الى ان "الجانبين تمكنا من حل معظم المشاكل المتعلقة بتكرار كود البايومتري والأسماء المتكررة والتي كانت كلها مشاكل فنية وتم تدقيق اسماء جميع الموظفين المتشابهة وحلها مع منح مهلة لغاية 31/12/2024 للموظفين الذين لا يمتلكون البطاقة البايومترية لتسجيل بياناتهم".