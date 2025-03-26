مالية كوردستان تعلن موعد صرف رواتب آذار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إطلاق رواتب شهر آذار يوم غد الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، تحويل مبلغ (954,880,467,779) دينار إلى حساباتها المصرفية، كتكملة لرواتب شهر آذار للموظفين الحكوميين في الإقليم، من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية عبر حسابات وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في فرع البنك المركزي العراقي في مدينة أربيل.

وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من يوم غد الخميس 27 آذار 2025، ستبدأ عملية توزيع الرواتب، مبينة أنه سيتم تحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات الموظفين الذين يتلقون رواتبهم عبر الحسابات المصرفية، وسيتم إخطارهم بذلك عبر رسائل قصيرة.

وبالنسبة للموظفين الذين يتلقون رواتبهم نقدًا، بينت الوزارة أنه سيتم تحويل المبالغ إلى البنوك في أقرب وقت ممكن، ليتم توزيعها مباشرة عليهم.

وقبل قليل، أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم، عن إيداع مبلغ 954 مليارا و880 مليون دينار عراقي في حساب وزارة المالية لتغطية رواتب شهر آذار.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، أن جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل رواتب شهر آذار قد اكتملت.

ووفقًا لبيان صدر عنها، فإن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية ستقوم بتحويل مبلغ (954،880،467،779) دينار، كتمويل لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم، يُودع (اليوم الأربعاء) في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لدى الفرع الرئيس للبنك المركزي العراقي في أربيل.