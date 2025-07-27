مالية كوردستان تعلن موعد صرف رواتب المعلمين والموظفين المثبتين حديثاً

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن بدء صرف مجموعة من الرواتب لمختلف فئات الموظفين، اعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق 28 تموز 2025.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رواتب شهر أيار 2025 ستُوزع غداً الإثنين على المعلمين المتعاقدين ضمن وزارة التربية في عموم إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أنه في اليوم نفسه سيتم صرف راتب شهر نيسان 2025 للمعلمين المتعاقدين ضمن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أعلنت الوزارة عن توزيع راتب شهر أيار 2025، ورواتب أشهر آب وأيلول من عام 2024، يوم غد الإثنين أيضاً، لجميع الموظفين الذين تم تثبيتهم بعد تاريخ 1 تموز 2024 على الملاك الدائم أو بعقود دائمة، ممن تُصرف رواتبهم من إيرادات الإقليم المحلية.