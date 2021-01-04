مالية كوردستان تعلن قطع رواتب "غير قانونية" لأكثر من 10 آلاف شخص

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، قطع رواتب أكثر من 10 آلاف شخص، قالت إنهم يتقاضونها بشكل غير قانوني

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار صدر بالاستناد الى قانون الإصلاح المرقم 2 لسنة 2020 ونظام تطبيق قانون الإصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان".

وفي تفاصيل القرار، اوضح البيان انه شمل "إيقاف الرواتب التقاعدية ل(10609) من الموظفين من الذين تكررت أسماؤهم في نظام البايومتري لأكثر من مرة مثلما، وعددها 21588 ملفا وهم يتقاضون الرواتب بشكل غير قانوني، كما أن الموظفين الذين يتقاضون راتبين عددهم 719 موظفاً".

وتابع أن الموظفين الذين يتقاضون رواتب مزدوجة- وظيفية، تقاعدية- يصل عددهم ل3909 اشخاص، والموظفون الذين يتقاضون راتبين تقاعديين عددهم 5909 اشخاص

وتابع "على كل موظف اذا تضرر من هذا القرار بإمكانه إعلام الجهات المعنية في الدوائر الحكومية والطعن في القرار.