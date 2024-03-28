مالية كوردستان تعلن جدول رواتب الموظفين لشهر شباط

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان يوم الخميس جدول رواتب الموظفين لشهر شباط.

وبحسب الجدول الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إنه "سيتم البدء بتوزيع الرواتب ابتداء من يوم السبت المقبل حيث ستكون وزارة الصحة والمالية والداخلية والمتقاعدين والشؤون الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة أول من سيستلمون الراتب".

‏وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسور بارزاني قد أعلن يوم أمس الأربعاء توجيه وزارة المالية والاقتصاد بتوزيع رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي والاستعداد لتأمين رواتب الأشهر المقبلة.