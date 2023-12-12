مالية كوردستان تعلن جدول توزيع رواتب شهر أيلول

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن جدول توزيع رواتب شهر أيلول لجميع الموظفين، مبينة أنها ستبدأ بتوزيع رواتب موظفي وزارة الصحة.

وجاء في بيان بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة ستبدأ اعتبارا من يوم غد الاربعاء، بتوزيع رواتب شهر ايلول الماضي لجميع الموظفين واصحاب الرواتب في الاقليم، لافتا الى انها ستبدأ اولا بتوزيع رواتب موظفي وزارة الصحة وتنتهي يوم الخميس 21 من شهر كانون الاول الجاري بتوزيع رواتب متقاعدي البيشمركة.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد قد أعلنت في بيانات سابقة استكمال توقيع عقود تسلم مبلغ القرض الممنوح من قبل وزارة المالية الاتحادية ويبلغ مجموعها 700 مليار دينار من خلال فرع اربيل للبنك المركزي العراقي وعن طريق مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف التجاري العراقي.