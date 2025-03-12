مالية كوردستان تعلن جدول توزيع رواتب شهر شباط لموظفي الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن جدول توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر شباط/ فبراير الماضي، محددةً مواعيد الصرف وفق جدول زمني يشمل مختلف الفئات المستحقة.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن عملية صرف الرواتب ستبدأ يوم غد الخميس، حيث سيتم توزيع الرواتب لموظفي القطاع المدني.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع تدريجياً لتشمل باقي الفئات، على أن تنتهي يوم الثلاثاء، 18 آذار/ مارس الجاري، حيث سيتم صرف المستحقات المالية للمشمولين كافة.

وأكد البيان أن "الوزارة تعمل على ضمان إيصال الرواتب في المواعيد المحددة، وفق الإمكانيات المالية المتاحة، مشددةً على التزامها بتأمين مستحقات الموظفين والمتقاعدين في ظل الظروف المالية الراهنة".

ويأتي الإعلان عن جدول توزيع الرواتب في وقت يترقب فيه موظفو الإقليم صرف مستحقاتهم المالية، وسط تحديات اقتصادية تؤثر على انتظام عملية الصرف. وتواصل حكومة إقليم كوردستان جهودها لتأمين الموارد المالية اللازمة لضمان دفع الرواتب في موعدها المحدد.

وعقد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، فيما اتخذ جملة من القرارات بينها البدء بتوزيع رواتب الموظفين يوم غد الخميس.

وكلف مسرور بارزاني، بحسب بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر شباط، وذلك بعد تحويل مبلغ 958 مليار دينار كراتب لشهر شباط إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم.

كما قرر المجلس، وفقاً للبيان، "البدء بتوزيع الرواتب اعتباراً من يوم غد، وفي الوقت نفسه، تم توجيه جميع الوزارات والهيئات لإعداد قوائم رواتب شهر آذار بأسرع وقت ممكن وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية لصرف رواتب هذا الشهر قبل عطلة عيد الفطر المبارك".