مالية كوردستان تعلن جدول توزيع رواتب شهر آب

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاحد، عن جدول توزيع رواتب شهر آب الماضي.

ونشرت الوزارة، جدولا، ورد لوكالة شفق نيوز، يوضح توقيت توزيع الرواتب حسب المناطق، في عملية تستمر 3 أيام.

وكانت الوزارة أعلنت صباح اليوم الأحد، إنه تم إيداع تمويل رواتب شهر آب/أغسطس في حساب وزارة المالية.

وأضافت: "تم إيداع مبلغ 945 مليار و817 مليون دينار، لتمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آب/أغسطس".

وكان مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان، طالب الخميس الماضي، الحكومة الاتحادية في بغداد بصرف جميع رواتب الإقليم، وذلك بعد تنفيذ جميع الإلتزامات النفطية.