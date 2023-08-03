مالية كوردستان تعلن جدول توزيع رواتب الموظفين (جدول)
2023-08-03T16:37:24+00:00
شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن جدول صرف رواتب الموظفين.
وبحسب الجدول المعلن الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن وزارة الصحة هي أول وزارة تتسلم الرواتب ومن المقرر انتهاء العملية بتوزيع رواتب وزارة الزراعة والموارد المائية في الثالث عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري.
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تحويل مبلغ 598 مليار دينار إليها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين.