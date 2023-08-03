مالية كوردستان تعلن جدول توزيع رواتب الموظفين (جدول)

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن جدول صرف رواتب الموظفين.

‏وبحسب الجدول المعلن الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن وزارة الصحة هي أول وزارة تتسلم الرواتب ومن المقرر انتهاء العملية بتوزيع رواتب وزارة الزراعة والموارد المائية في ‏الثالث عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري.

‏وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تحويل مبلغ 598 مليار دينار إليها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين.