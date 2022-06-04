مالية كوردستان تعلن توزيع رواتب وزارات الاقليم

شفق نيوز / أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان والمتقاعدين لشهر أيار المنصرم هذا الأسبوع.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان العراق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "توزيع رواتب وزارة الصحة لشهر أيار المنصرم ستبدأ بعد غد الاثنين".

وبحسب جدول صادر من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ، "ستوزع رواتب وزارة البيشمركة ، وقوات 70 و 80 ، يوم الثلاثاء ، فيما يتم توزع رواتب وزارة المالية والداخلية ومديرية حماية المنشأت النفطية والمديرية العامة للجنسية يوم الأربعاء".

وبحسب الجدول "سيتم دفع رواتب قوات زيرفان وقيادة الدفاع والطوارئ يوم الخميس".