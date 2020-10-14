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مالية كوردستان تعلن تقليل نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-14T12:42:12+0000
مالية كوردستان تعلن تقليل نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، تقليل نسبة الاستقطاعات المتبعة من رواتب الموظفين، والتي ستبدأ من يوم غد الخميس.

وبحسب بيان مقتضب للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاستقطاع سيكون 18‎%‎ في هذا الشهر بعد أن كان 21‎%‎ في الشهرين المنصرمين.

وفي وقت سابق من اليوم، أرسلت المالية العراقية، مبلغ 320 مليار دينار لصرفها رواتب للموظفين في إقليم كورستان.

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في نيسان/أبريل الماضي قطع رواتب موظفي الدولة في إقليم كوردستان بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.

ومنذ قرار قطع رواتب موظفي الإقليم، يجري الجانبان مباحثات لاحتواء الخلافات.


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