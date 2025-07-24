مالية كوردستان تعلن تسلم رواتب موظفي الإقليم لشهر آيار

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تسلمها رواتب الموظفين لشهر آيار/ مايو.

وذكرت الوازرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قامت بتحويل مبلغ قدره 974 ملياراً 813 مليون دينار، إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، كاستحقاقات رواتب موظفي الإقليم ومستحقي الرواتب عن شهر آيار/ مايو.

وأشارت إلى أنه سيبدأ توزيع الرواتب صباح يوم غد الجمعة.

ويشهد ملف تمويل رواتب الإقليم توتراً مستمراً بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، إذ تشترط بغداد تسليم الإيرادات مقابل التمويل، في حين تتهم أربيل المركز بعرقلة الصرف لأسباب سياسية واقتصادية.

وكانت الحكومة الاتحادية قد اعتمدت آلية "السلف المالية المشروطة" بعد توقف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، ما زاد من تعقيدات الأزمة، قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية في شباط الماضي قراراً يُلزم الحكومة بدفع الرواتب مباشرة، في خطوة أسهمت لاحقًا بتقليص حدة الخلافات.

وجاء صرف رواتب أيار بعد تأخر دام أسابيع، على خلاف رواتب نيسان التي صُرفت في وقتها، فيما تأمل الأوساط السياسية والشعبية في الإقليم بأن تستمر التسويات وتُعتمد آلية مستقرة لصرف الرواتب مستقبلاً.