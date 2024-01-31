مالية كوردستان تعلن بدء توزيع رواتب موظفي الاقليم بعد "وصول الأموال غداً"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة باستلام مبالغ رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أنها بانتظار تسلم 618 مليار دينار من بغداد غداً للشروع بتوزيع الرواتب.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "تم تذليل كافة العقبات أمام ارسال 618 مليار دينار من بغداد، مؤكدة "استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية".

وأضافت، "ننتظر تحويل المبلغ الى حساب وزارة المالية في البنك المركزي فرع أربيل، ابتداء من يوم غد، حيث سيتم بدء عملية توزيع الرواتب مباشرة، واعلان جدول رواتب الموظفين".