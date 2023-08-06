مالية كوردستان تعلن "الجدول الكامل" لتوزيع رواتب الموظفين
شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، الجدول الكامل لتوزيع رواتب الموظفين في الوزارات كافة.
وبحسب الجدول المعلن الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن وزارة الصحة هي أول وزارة تستلم الرواتب ومن المقرر انتهاء العملية بتوزيع رواتب متقاعدي البيشمركة في الخامس عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام جدولاً لتوزيع الرواتب دون تضمين جميع الوزارات.
وأعلنت حكومة إقليم كوردستان تحويل مبلغ 598 مليار دينار إليها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين.