‏ مالية كوردستان تعلن "الجدول الكامل" لتوزيع رواتب الموظفين

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، الجدول الكامل لتوزيع رواتب الموظفين في الوزارات كافة.

‏وبحسب الجدول المعلن الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن وزارة الصحة هي أول وزارة تستلم الرواتب ومن المقرر انتهاء العملية بتوزيع رواتب متقاعدي البيشمركة في ‏الخامس عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري.

‏وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام جدولاً لتوزيع الرواتب دون تضمين جميع الوزارات.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان تحويل مبلغ 598 مليار دينار إليها من قبل الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب الموظفين.