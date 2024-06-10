مالية كوردستان تعلن استلام تمويل رواتب موظفي الاقليم لشهر ايار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية الكوردستانية اليوم الاثنين، استلام تمويل رواتب موظفي الاقليم لشهر أيار الماضي.

وذكر الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها استلمت "مبلغ 419 ملياراً و 190 مليون دينار من وزارة المالية الاتحادية لتمويل رواتب شهر أيار".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين يوم غد الثلاثاء".

واطلعت وكالة شفق نيوز على جدول التوزيع الذي أصدرته الوزارة حيث ظهر أنه لا يحتوي على المتقاعدين العسكريين بسبب عدم وصول التمويل الخاص بهم من الحكومة الاتحادية، فيما نوهت الوزارة إلى أنه عند وصول تمويل رواتب المتقاعدين العسكريين سيتم البدء بتوزيعها مباشرة.