مالية كوردستان تعلن ارسال جدول رواتب الموظفين الى بغداد

شفق نيوز/ ‏أعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ارسال جدول رواتب الموظفين إلى العاصمة بغداد.

‏وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها "أرسلت اليوم جدول رواتب الموظفين متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".

وأول أمس الاثنين، كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، عن تحرك لفتح مصارف تابعة للحكومة الاتحادية، في أربيل والسليمانية، تمهيداً لتوطين رواتب الموظفين الكورد.

وفي 21/ 2/ 2024، قررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.