مالية كوردستان تطالب الوزارات بقوائم أسماء موظفيها البالغين سن التقاعد في 2025

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إعماماً إلى جميع الوزارات والدوائر الرسمية بشأن موظفي الخدمتين المدنية والعسكرية، مطالبة بقوائم بأسماء من يبلغ 60 عاماً لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025.

وجاء في إعمام الوزارة الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بشأن بالموظفين الذين سيبلغ عمرهم القانوني 60 عاماً لغاية 31 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2025 في قانون الخدمة المدنية والعسكرية، طلبت فيه إرسال قوائم بأسماء المشمولين في ملاكات تلك الوزارات والدوائر إلى وزارة المالية.

وألزم الإعمام جميع الوزارات والدوائر الرسمية أن ترسل الأسماء خلال 15 يوماً بعد صدور الإعمام من دون أي تأخير.

يذكر أن السن القانونية للتقاعد من الوظائف الحكومية في إقليم كوردستان يختلف عما هو موجود لدى الحكومة الاتحادية بواقع ثلاث سنوات، إذ يحال الموظف الاتحادي على التقاعد فور بلوغه 60 عاماً، فيما لا يزال السن القانونية للتقاعد في إقليم كوردستان 63 عاماً.