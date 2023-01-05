مالية كوردستان تصدر قرارات عدة بشأن متقاعدي السليمانية

شفق نيوز / كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن قرارات اتخذتها لأجل مزيد من الخدمات للمتقاعدين وتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية في السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرارات التي اتخذها الوزير تضمنت تسهيل ورقمنة ملفات ورواتب المتقاعدين وزيادة تفعيل شفافية الايرادات والنفقات في محافظة السليمانية، وتنظيم الشؤون المصرفية".

ونقل البيان، عن وزير المالية أوات جناب نوري، الذي يزور السليمانية منذ يوم أمس ولغاية الآن، أكد أن "الشفافية في إيرادات ونفقات الإقليم وإعادة تنظيم الشؤون المصرفية في السليمانية ورواتب المتقاعدين الكترونيا ورقمنة ملفاتهم، ستسهم في تقوية الواقع المالي للمحافظة".

وعن القرارات التي أصدرها الوزير، لفت البيان إلى أوامر بـ"تخصيص مبنى الدائرة بالكامل للمتقاعدين والعمل على تسهيل معاملات وزيارات المتقاعدين للدائرة، وكذلك دمج بنك بخان وبنك كوردسات وإعادة تنظيم أنشطتهما داخل بنك واحد".

ووفق البيان، وجه وزير المالية في حكومة إقليم كوردستان، بأن تكون جميع ملفات المتقاعدين رقمية، ويجب تفعيل طرق جديدة لأرشفة الملفات والوثائق، واستحداث بطاقات ذكية لرواتب المتقاعدين واعتماد نظام الكتروني في صرف المرتبات الشهرية التي بدأتها وزارة المالية في مجلس الوزراء التاسع لحكومة إقليم كوردستان، على أن تكون المراحل أكثر كفاءة واكتمالاً".

ووعد وزير المالية والاقتصاد أوات جناب نوري، بحسب البيان، بـ"تقديم المساعدة ومتطلبات المديرية الأخرى حسب الإمكانيات وفي إطار التوجيهات".