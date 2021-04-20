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مالية كوردستان تصدر توضيحاً بشأن استقطاع الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-20T21:09:39+0000
مالية كوردستان تصدر توضيحاً بشأن استقطاع الرواتب

شفق نيوز/ نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، الانباء التي تناقلها القنوات الاعلامية بشأن مزاعم مطالبتها لحسابات الوزارات والدوائر باعداد قوائم الرواتب بنسبة معينة من التمويل، مؤكدا ان مثل هذا القرار ليس مرتبطا بها بل بمجلس وزراء الاقليم باكمله.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عددا من القنوات الاعلامية نشرت خبرا مفاده ان وزارة المالية والاقتصاد طالبت الحسابات باعداد قوائم توزيع رواتب الموظفين واصحاب الرواتب في الاقليم بتمويل الرواتب بنسبة 79 في المئة او بمعنى قطع بنسبة 21 في المئة".

واوضح البيان انها تعلن لجميع الجهات ان "الموضوع يتم اقراره من قبل مجلس وزراء الاقليم وتقرر نسبة تمويل الراتب على اساس الموارد النفطية وغير النفطية ومن ثم تقوم وزارة المالية والاقتصاد بتنفيذ القرار، لافتا الى ان هذا القرار ليس خاصا بالوزارة لوحدها انما مرتبط بجميع مجلس وزراء الاقليم.

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