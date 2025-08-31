مالية كوردستان تبيع ممتلكات شاسوار عبد الواحد المصادرة لسداد 92 مليار دينار ديوناً بذمته

شفق نيوز - اربيل

أعلنت المديرية العامة للمصارف التجارية في وزارة المالية في اقليم كوردستان، يوم الأحد، المباشرة بإجراءات بيع ممتلكات تابعة لشركتي "نالیا و چاڤي لاند" اللتين تعودان الى رئيس "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد بعد أن تم الحجز عليها بموجب قرارات قضائية، وذلك بهدف استرداد الديون المترتبة على الشركتين لصالح الوزارة.

ووفقاً لوزارة المالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن عدد الممتلكات التي يشملها الحجز بلغ 60 عقاراً، تتنوع بين أراضٍ وفنادق ومقاهٍ وكابينات سياحية وعقارات أخرى، وقد تقرر بيعها بشكل رسمي من خلال المديرية العامة للبنوك التجارية التابعة للوزارة.

وجاءت هذه الخطوة استناداً إلى قرارات محاكم الإقليم، التي أكدت مشروعية الإجراءات لصالح وزارة المالية والاقتصاد، بعد تراكم ديون على شركة نالیا وصلت إلى نحو 92 مليار دينار عراقي.

وتقول الوزارة إن مجموع الديون والفوائد المستحقة بلغ حتى الآن ما يقارب 91 مليار و760 مليون دينار، ما استدعى المضي ببيع الممتلكات من أجل تسديدها بالكامل.

وعبد الواحد متهم باختلاس قرابة 70 مليار دينار عراقي من الناس، بحسب ما أعلنته حكومة اقليم كوردستان على لسان متحدثها السابق جوتيار عادل في مطلع العام 2020.

وكان مالكو و مستثمرو الأسهم في مدينة الملاهي "جافي لاند" في السليمانية قد اتهموا في وقفات احتجاجية متكررة زعيم "حراك الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد بالاستيلاء على أموالهم.

واعتقلت قوة أمنية عبد الواحد في 12 من آب/أغسطس الجاري، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية، وهو يعد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، ويمتلك حزبه عدداً من المقاعد في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي العراقي.

وكانت محكمة السليمانية قد قررت في 21 من آب/أغسطس الجاري تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد إلى يوم 28 من الشهر نفسه، لتقرير ايضا تأجيلها الى اشعار اخرى، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.

وبحسب مركز "ميترو" حقوقي، فإن أمر الاعتقال جاء على خلفية قرار صادر عن محكمة جنح السليمانية، التي حكمت غيابياً على عبد الواحد بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى دفع أتعاب المحاماة البالغة ستة ملايين دينار عراقي.