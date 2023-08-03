مالية كوردستان تشرع بصرف الرواتب وتقول: بغداد لم تلتزم بقانون الموازنة والاتفاقات المبرمة

شفق نيوز/ اكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تسلمها قرابة 600 مليار دينار من حكومة الاتحادية فيما اعلنت بدء توزيع رواتب وزارة الصحة .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه " اليوم الخميس وفي تمام الساعة 9:30 صباحا سلم البنك المركزي العراقي فرع اربيل مبلغ 598 مليار دينار الى وزارة المالية و تم تحويله الى البنوك، واليوم سيتم البدء بتوزيع رواتب وزارة الصحة واعلان جدول رواتب جميع الوزارات وسد العجز ".

واضاف البيان " حكومة الاقليم تحتاج شهريا الى اكثر من 940 مليار دينار لصرف الرواتب فقط غير النفقات التشغيلية و ميزانية الانتاج ونفقات انتاج الكهرباء".

وتابع البيان ان " الحكومة الاتحادية ووزارة المالية العراقية لم تلتزما بأي شكل من الأشكال بالإتفاق المبرم بين حكومة الاقليم وبغداد، ولم تطبيق قانون الموازنة الاتحادية "موضحا ان " مستحقات اقليم كوردستان بحسب قانون الموازنة تبلغ شهريا ترليون و 384 مليار دينار فقط للرواتب و المتقاعدين و906 مليارات لقوات البيشمركة ".

وختم البيان انه " بحسب الانفاق الفعلي الذي تتعامل به الحكومة الاتحادية في الوقت الحالي على اساس مجموع النفقات الشهرية فكان يجب ارسال ترليون و 174 مليار دينار، والمبلغ الذي تم ارساله يخالف قانون الموازنة وجميع الاتفاقات المبرمة بين الجانبين".