مالية كوردستان تشخص مشاكل استلام الرواتب في السليمانية وتوجه طلبا لـTBI

شفق نيوز- أربيل

أعربت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن قلقها إزاء المعاناة التي واجهها مواطنو مدينة السليمانية أثناء تسلم رواتبهم نتيجة التأخير في أعمال بنك التجارة العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 24 ألف موظف يتسلمون رواتبهم هذا الشهر عبر بنك TBI، وأن حكومة الإقليم قامت، خلال الفترة من 1 إلى 3 أيلول/سبتمبر، بتحويل ما يقارب 27 مليار دينار إلى البنك المذكور لغرض توزيعها على جميع موظفيه".

وطالبت الوزارة بنك التجارة العراقي، بوصفه البنك الحكومي الوحيد في هذا المشروع، بـ"الالتزام بمسؤولياته التعاقدية في إطار مشروع حسابي، وذلك من خلال توفير الكادر اللازم والفرق الفنية المشغلة لأجهزة صرف الأموال في عموم الإقليم، ولا سيما في مدينة السليمانية".

وأكدت أنها "دعت فروع بنك TBI وموظفيه إلى العمل لساعات أطول من المعتاد لحين ضمان وصول الرواتب إلى جميع المستحقين من دون مشاكل، كما شددت على ضرورة تعزيز البنية التحتية للبنك لمنع تكرار مثل هذه الأوضاع مستقبلاً".

ولفتت إلى أنها ستواصل التعاون مع البنك المركزي العراقي وجميع المصارف المشاركة لضمان تقديم خدمات مصرفية مستمرة وموثوقة ضمن مشروع "حسابي" لمواطني إقليم كوردستان كافة.