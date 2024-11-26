مالية كوردستان تسلم جدول رواتب الموظفين للحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، تسليم جدول رواتب الموظفين للحكومة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ انها "سلمت جدول رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني (الحالي) الى وزارة المالية الاتحادية".

ويشهد ملف الرواتب في إقليم كوردستان توترات مستمرة بسبب تأخر إرسال المستحقات المالية من بغداد، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيل توزيع الرواتب على الموظفين.

وقد تم التوصل إلى اتفاقيات سابقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لضمان استمرار الرواتب، إلا أن التأخير في إرسال المستحقات يظل مصدر قلق دائم للموظفين في الإقليم.