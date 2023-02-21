مالية كوردستان تستوفي 52 مليار دينار من القروض المصرفية العام الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن جباية 52 مليار دينار من أقساط القروض المصرفية خلال العام الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "إجمالي القروض الممنوحة للتجار والمستثمرين يبلغ ترليوناً و15 ملياراً و 764 مليوناً و42 ألف دينار، كما بلغت قيمة قروض التسهيلات المصرفية 375 ملياراً و444 مليوناً و189 ألف دينار، وبسبب التأخر عن السداد بلغت نسبة الفائدة 658 ملياراً و63 مليوناً و820 ألف دينار".

وأضافت "بعد اتخاذ الإجراءات تمكنت الوزارة من إعادة 17 ملياراً و 743 مليوناً و967 ألف دينار الى الخزينة العامة نقداً، و 34 ملياراً و153 مليوناً و80 ألف دينار عن طريق بيع الممتلكات المرهونة خلال السنة الماضية".