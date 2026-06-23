مالية كوردستان تستعرض "إصلاحات" 7 سنوات وتحمل بغداد مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاقيات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن إصدار كتاب يوثق تقييماً شاملاً لعملها ومشاريعها وإصلاحاتها في مجال الإدارة المالية على مدار السنوات السبع الماضية، فيما حملّت الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاقيات بين أربيل وبغداد.

وقال وزير المالية والاقتصاد في الإقليم، آوات شيخ جناب، في كلمة له خلال مراسم إطلاق الكتاب، إن "الكابينة الوزارية التاسعة التي انطلقت عام 2019، سارت بخطوات ثابتة ومدروسة نحو تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية".

وأشار إلى أن هذه الجهود شملت تفعيل قانون الإصلاح، وإعادة هيكلة النظام الجمركي، وتهيئة الأرضية القانونية لتنظيم عمل الشركات، وتطوير آليات تحصيل الضرائب وتوزيع الرواتب، فضلاً عن تعزيز التنسيق الفني مع الحكومة الاتحادية في بغداد.

وعلى صعيد العلاقة مع المركز، أوضح شيخ جناب أن "الحكومة الاتحادية لم تلتزم حتى الآن بأي من الاتفاقيات المبرمة مع الإقليم"، مؤكداً أن هذا التنصل تفاقم بشكل ملحوظ عقب توقف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وأضاف الوزير، أن "الإقليم اعتمد أنظمة دقيقة في المراجعة المالية، وإدارة الميزانيات، وتوزيع الرواتب، وتطوير الإدارة المالية العامة، وهي إجراءات جاءت ضمن مساعي حكومة الإقليم للإصلاح الشامل".

وختم شيخ جناب تصريحاته بالقول: "على الرغم من تعاقب ثلاث حكومات اتحادية، إلا أن بغداد لم تكن يوماً جزءاً من حل المشاكل المالية للإقليم، بل على العكس من ذلك، كانت ترسل دائماً مبالغ أقل بكثير مما تم الاتفاق عليه في التفاهمات الثنائية".