مالية كوردستان تزف بشرى سارة للمعلمين العقود

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء موعد صرف رواتب المعلمين العقود في وزارتي التربية والتعليم العالي.

وأفادت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "يوم الخميس، 10 نيسان 2025، سيشهد توزيع رواتب شهر آذار للمعلمين العقود مع وزارة التربية في عموم الإقليم.

وأضافت أن "في اليوم نفسه سيتم صرف رواتب شهري كانون الثاني وشباط للمعلمين العقود في وزارة التعليم العالي، على أن تُغطى المبالغ بالكامل من الإيرادات الداخلية".